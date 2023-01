Rund 50 Feuerwehrleute werden am Montag zu einem Einsatz nach Mönchsdeggingen gerufen. Schuld trägt letztlich der Wind.

Rund 50 Feuerwehrleute sind am Montagabend gegen 20. 30 Uhr an einem Feuerwehreinsatz in Mönchsdeggingen beteiligt. Wie die Polizei berichtet, ging eine 29-Jährige von einem Kaminbrand aus. Zuvor befeuerte die Frau ihren Holzofen und nahm daraufhin eine starke Rauchentwicklung wahr. Sie verständigte die Feuerwehr, die jedoch keinen Brand feststellte. Die Ursache der Rauchentwicklung war vermutlich der starke Wind, wie die Polizei weiter mitteilte. (AZ)