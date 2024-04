Mönchsdeggingen

vor 49 Min.

Junge Kunst im alten Bad: Das ist im Almarin in Mönchsdeggingen zur sehen

Plus Zum achten Mal findet das Forum Junge Kunst der Wirtschaftsjunioren Donau-Ries statt. Ausstellungsort ist das ehemalige Hallenbad in Mönchsdeggingen.

Von Peter Urban

Die inzwischen achte Ausgabe des Forums Junge Kunst, das die Wirtschaftsjunioren Donau-Ries veranstalten, war so eine Art Zwischending zwischen Abschlussball und Pool-Party. Wieder haben die Veranstalter einen Coup gelandet, indem sie das Almarin in Mönchsdeggingen für ihr Event aus dem Dornröschenschlaf geholt haben. Es ist inzwischen eine Art Markenzeichen der Veranstaltungsreihe geworden, mehr oder weniger „Lost Places“ - also vergessene Orte - für das Forum zu reaktivieren. Wohl weit mehr als 700 Menschen wollten die Vernissage und sicher wohl auch wieder einmal das Almarin von innen sehen.

Trotz der zweitweise drangvollen Enge wurden sie nicht enttäuscht. Das ehemalige Becken war aufwendig zur Bühne und Galerie umfunktioniert worden, vom Beckenrand aus konnte man das kreative Treiben beobachten. Mindestens 40 junge Nachwuchskünstlerinnen und ein paar wenige Nachwuchskünstler präsentierten ihre Werke in einer wilden Mischung überall im ehemaligen Bad: im Becken, in den Duschräumen, auf den Gängen, im Foyer. Überall konnten die Kunstinteressierten die kreativen Eruptionen der nächsten Generation entdecken und sich mit den Protagonisten austauschen.

