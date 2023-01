Küchenzeile mit Spülmaschine illegal im Wald entsorgt

Statt auf den Recyclinghof entsorgt eine unbekannte Person Mobiliar in der Natur. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Fall im Waldgebiet "Raubrod" bei Mönchsdeggingen.

Nach illegaler Müllablagerung in einem Wald bei Mönchsdeggingen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit zwischen dem 29. Dezember und dem 2. Januar soll ein bislang unbekannter Täter seine alte Küchenzeile samt Spüle und Spülmaschine im Wald statt im Recyclinghof abgeladen haben. Die Polizei berichtet, dass die Küche am Waldrand des Waldgebietes „Raubrod“ entsorgt wurde. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)