Mehrfamilienhaus im Ries brennt in Silvesternacht

Gleich mehrere Feuerwehren rücken aus, um das Feuer zu bekämpfen. Die Ursache ist noch unklar.

Fünf Feuerwehren aus dem Ries mussten in der Silvesternacht zu einem Brand in Mönchsdeggingen ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, fing der Balkon eines Mehrfamilienhauses aus bislang unbekannten Gründen an zu brennen. Das Feuer griff dann auf den Dachstuhl des zweistöckigen Wohnhauses über. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen.

Fünf Feuerwehren waren bei einem Brand in der Silvesternacht im Einsatz. Foto: Dieter Mack

Der Schaden beträgt laut Polizeibericht rund 100.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen, Mönchsdeggingen, Möttingen, Ziswingen, und Untermagerbein bekämpften das Feuer. (AZ)