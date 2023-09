Miettransporter wird in Mönchsdeggingen angefahren

Ein Leihfahrzeug wird angefahren, die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Kleintransporter ist in der Nacht vom Sonntag auf Montag in Mönchsdeggingen in der Straße Im Brühl angefahren worden, wie die Polizei berichtet. Bei dem Fahrzeug handele es sich um ein Mietfahrzeug der Firma Hagebau. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)