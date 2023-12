Unbekannte brechen ins Almarin ein

Gegenstände im Wert von 700 Euro werden aus dem Almarin in Mönchsdeggingen gestohlen.

In der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag ist in das ehemalige Hallenbad in Mönchsdeggingen eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Bislang unbekannte Täter entwendeten dabei Sportartikel und Sanitärgeräte im Gesamtwert von ca. 700 Euro.

Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 09081/2956-0 melden. (AZ)