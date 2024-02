Unbekannter bricht ins Almarin ein

Im Almarin in Möchsdeggingen wurde eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person ist zwischen Sonntag, 28. Januar, und Mittwoch, 31. Januar, in das stillgelegte Hallenbad Almarin in Mönchsdeggingen eingedrungen. Nach Angaben der Polizei schlug die Person eine Scheibe ein und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)