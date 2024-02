Drogenfahrt in Möttingen aufgeflogen

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellen Polizisten Cannabisgeruch beim Fahrer fest. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren.

Bei einem 21-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Samstagabend Cannabisgeruch festgestellt, als sie ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen haben. Der Mann fuhr gegen 19.45 Uhr die Bundesstraße 25 in Möttingen entlang. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und unterband die Weiterfahrt. (AZ)