Ortsschild in Möttingen von Unbekanntem gestohlen

Anfang Juli wird in Möttingen ein Ortseingangs- und ein Verkehrsschild von einem Unbekannten entwendet. Der Täter flext die Schilder weg. Die Polizei ermittelt.

Ein Ortseingangsschild sowie ein Verkehrsschild sind in Möttingen in der Zeit zwischen dem 7. Juli und dem 9. Juli auf der Kreisstraße von Balgheim kommend von einem Unbekannten gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, flexte der Täter diese an der Halterung weg. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1250 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

