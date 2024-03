Ende einer Ära: Nach 150 Jahren hat sich der Munninger Kirchenchor aufgelöst

Schon vor der offiziellen Gründung des Kirchenchors von St. Peter und Paul gab es eine Gesangstradition in Munningen. Der Verein hat Höhen und Tiefen erlebt.

Nach 150 Jahren des Bestehens hat sich der Kirchenchor der Katholischen Pfarrei St. Peter und Paul Munningen/ Wechingen aufgelöst. Gründe waren der Ausfall von Sängerinnen und Sängern, bedingt durch Alter und Gesundheitsprobleme, das Fehlen von jungen Nachwuchskräften sowie die Pensionierung der bisherigen Chorleiterin. Die Kirchenmusik und der Chorgesang hatten in der kleinen Pfarrei aber eine weit längere lebendige Tradition. Die Kirchenrechnungen belegen bereits ab 1681 ein Mitwirken von jungen Frauen mit den jeweiligen Organisten und Kantoren bei der Liturgie an Festtagen, Prozessionen und Flurumgängen. Ein Blick in die Geschichte des Chores.

Eine Reihe von kirchenmusikalischen Lehrern war seit Ende des 17. Jahrhunderts im Ort tätig. Mehrere Schulmeister und zugleich Landmusikanten verfassten und komponierten barocke lateinische und deutsche Chorsätze, Vespergesänge und Lieder für den Mess-Gebrauch. So etwa Georg Brehm, ein Lehrersohn aus Hainsfarth. Er schrieb zwischen 1694 und 1724 sechs deutsche Trauergesänge und vertonte sie. Zur gleichen Zeit verfasste 1718 der damalige Pfarrer Joseph Albert Conlin Werke. In der Zeit der Aufklärung bildete der Schulmeister Martin Pfeiffer, gebürtig aus dem unterfränkischen Münnerstadt, von 1770 bis 1808 eine mehrstimmige Schola aus jungen Frauen und Schülern.

Männer standen dem Chor in Munningen zunächst skeptisch gegenüber

Die finanziellen Folgen der Verstaatlichung der kirchlichen Besitzungen und die einschränkenden Maßnahmen der neuen bayerischen Staatskuratel brachten ab 1807 für den kirchlich-kulturellen Bereich weitreichende Einschnitte. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kamen vor allem auf dem Land die kirchenmusikalischen Aktivitäten zum Erliegen. Neue Impulse brachte eine Generalanweisung des bischöflichen Ordinariats Augsburg im Mai 1872 zur Aufwertung der Kirchenmusik im gesamten Diözesanbereich. Die Bemühungen des neuen Munninger Pfarrers Weber und des neuen Lehrers Schmöger 1873/74 zur Bildung eines gemischten vierstimmigen Chores waren jedoch nur zum Teil erfolgreich. Es entstand ein Frauenchor aus acht jungen Gemeindegliedern, Männer standen dem Projekt reserviert bis ablehnend gegenüber.

Die überraschende Versetzung des Lehrers 1876 löste diesen Chor auf. 1898/99 startete der neue Lehrer Adolf Lutz, ein gebürtiger Oettinger, eine intensive Werbung zur Bildung eines gemischten Chores. Die Aktion war erfolgreich, 16 Sängerinnen und Sänger traten bei. Lutz war 1899 auch Initiator zur Gründung einer fünfköpfigen Blaskapelle im Dorf und übernahm deren Ausbildung. Sie bildete den Kern für ihre größere Wiedergründung 1921.

Munninger Kirchenchor: Zerwürfnis im Nationalsozialismus

Von 1911 bis 1926 leitete der Oettinger Lehrer Karl Hagl den Chor. Unter ihm wurden die Sänger zusätzlich in das kulturelle Vereinsleben des örtlichen Burschenvereins und das der Gesamtgemeinde eingebunden. Ende der 1920er-Jahre wurde Munningen neben den Kirchenchören St. Salvator Nördlingen, St. Alban Wallerstein, St. Sebastian Oettingen und Mariä Himmelfahrt Maihingen von Zeitzeugen zu den namhaftesten Chören im damaligen Dekanat Wallerstein gezählt.

Schwere Zerwürfnisse von Chormitgliedern und Pfarrer Dr. Müller mit Chorleiter Kratzer beendeten wegen dessen leidenschaftlicher Begeisterung für die nationalsozialistische Bewegung im August 1933 alle bisherigen Aktivitäten und guten Verhältnisse. In einfachen Formen führte der Organist Engelbert Stockinger mit teils nur sieben Stimmen den Chor durch Kriegs- und Nachkriegsjahre.

Blütezeit für Munninger Sänger in den 1970er-Jahren

Die 1970er-Jahre bildeten eine neue Blütezeit in der Chor- und Pfarrgeschichte. Eine enorme Aufwertung des Chores durch starke Einbindung in die liturgische Gottesdienstgestaltung und in das Gemeindeleben fand statt. Daneben bereicherte der Chor viele Familienanlässe, Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse, Geburtstage, Vereinsjubiläen und Weiteres.

2004 verstarb überraschend Anna Lechner nach 35-jähriger Chorleitertätigkeit. Von 2004 bis zur Auflösung übernahm ihre Tochter Elisabeth Laznicka die Leitung. Mit großem Elan öffnete diese den Chor für neues rhythmisches Liedgut. Als Organisatorin sorgte Anna Schneller von 1969 bis zum Ende für das interne Gruppenleben des Chores und die Kassenführung.

Ein Gruppenfoto des Kirchenchores bei seiner Abschlussfahrt 2023 auf der historischen Altmühlbrücke im fränkischen Ornbau. Foto: Roland Macho

Einen gemeinsamen Schlusspunkt setzten die 16 Mitglieder des Chores mit Angehörigen und Freunden im Spätherbst des vergangenen Jahres bei einem Ausflug ins historische fränkische Ornbau, verbunden mit einer Trimaran-Erlebnisschifffahrt auf dem großen Brombachsee. Eine 150-jährige reichgefüllte Chortätigkeit, eingebunden in die örtliche 350 Jahre alte kirchenmusikalische Kulturepoche fand damit ihr Ende.