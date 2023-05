Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung in Munningen

In Munningen ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen. Die Beteiligten bleiben unverletzt, der Sachschaden ist jedoch hoch.

Als am frühen Montagnachmittag eine 79-jährige Autofahrerin von der Hauptstraße in Munningen auf die Staatsstraße abbiegen wollte, ereignete sich ein Unfall. Wie die Polizei berichtet, übersah sie dabei eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, die in Richtung Oettingen unterwegs war. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro. (AZ)

