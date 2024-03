Das Parken mancher Mitbürger ärgert die Munzinger

Bürgermeister Georg Stoller hält im Wallersteiner Ortsteil eine Bürgerversammlung ab. Den Besuchern ist besonders das Thema Sonnenstraße wichtig.

Munzingen war die letzte Station der diesjährigen Bürgerversammlungen von Wallersteins Bürgermeister Georg Stoller. Die voll besetzte Gaststätte zeigte das Interesse an seinen Informationen. Stoller machte auch hier deutlich, dass die Kassenlage für geraume Zeit keine großen Projekte erlauben werde.

Denn die Kreditaufnahme betrug im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1611 Euro entspricht. Eine Änderung werde es erst geben, wenn die ausstehenden Fördergelder eingegangen seien, so Stoller, vermutlich im Jahr 2028. Diskussionsbedarf dazu gab es auch in Munzingen nicht. Lokale Investitionen mit einem Volumen von mehr als 50.000 Euro standen nicht auf Stollers Liste. Im Ort wurde die Dorfsanierung im vergangenen Jahr feierlich abgeschlossen. „Eine gelungene Veranstaltung“, wie Stoller anmerkte. Wobei „abgeschlossen“ so nicht ganz richtig ist: Das Pflaster am Dorfplatz, das mit zu großen Fugen verlegt wurde, muss noch ausgetauscht werden. Die Kosten dafür trage die Baufirma, da sie die Vorgaben nicht richtig erfüllt hat.

Wallerstein will ein Wärmekonzept erstellen lassen

Der Markt Wallerstein habe einen Antrag auf Erstellung eines Wärmekonzepts gestellt, informiert Stoller. Dabei werde es „nicht das eine Heizkonzept für alle geben“, sondern es werde die lokal jeweils beste Lösung gesucht.

Wie in den anderen Ortsteilen auch beschäftigen die Munzinger die Parkgewohnheiten mancher Anlieger. Angesprochen wurde die Sonnenstraße. Links und rechts werde vor den Häusern geparkt. Er müssen zielen, damit er mit Hänger überhaupt durchkomme, meinte einer der Besucher. Manche würden lieber auf der Straße parken als im Hof oder „einen Meter vom Straßenrand entfernt“, wurde zustimmend ergänzt. Bürgermeister Stoller zeigte Verständnis für die Anwohner, denn heute habe man ja nicht mehr nur ein Auto, sondern mindestens zwei. Er versprach aber auch, sich die Situation anzusehen und zu prüfen, ob es eventuell ein einseitiges Parkverbot geben könnte. Da es weiter keine Fragen gab, beendete Stoller die Sitzung mit einem Dank an die Gemeinderäte und Mitarbeiter.