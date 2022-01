Neresheim

vor 55 Min.

"Extreme Gesinnung"? Polizei hält sich zu SEK-Einsatz in Neresheim bedeckt

In Neresheim hat sich ein SEK-Einsatz zugetragen.

Ein SEK-Einsatz hat am Montag in einem Neresheimer Ortsteil stattgefunden. Was bislang dazu bekannt ist.

Von Viktor Turad

Für großes Aufsehen hat der Einsatz eines Spezial-Einsatzkommandos (SEK) auf dem hinteren Härtsfeld am Montagvormittag gesorgt. Das hat ein Sprecher des Landeskriminalamtes ( LKA) Baden-Württemberg in Stuttgart zwar bestätigt, sich jedoch nicht zu Einzelheiten geäußert. Wie aus einer andere Quelle zu erfahren war, habe es sich um einen Einsatz in einem Neresheimer Ortsteil gehandelt. Dabei soll es um einen Mann gegangen sein, der der „Reichsbürger“-Szene zugeordnet werde. Dieser Mann sei im Ort durch eine „extreme Gesinnung“ aufgefallen. Bei dem Einsatz hatte das LKA die Federführung, sagte dessen Sprecher Kevon Georgas. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ wollte er sich jedoch weder zum genauen Einsatzort noch zum Hintergrund des unangekündigten Hausbesuchs äußern. Das Ermittlungsverfahren führe die Staatsanwaltschaft Stuttgart.

Themen folgen