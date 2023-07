Wisentbulle ist in Neresheim angekommen

Auf dem Härtsfeld sollen Wisente gezüchtet werden. Der neue Bulle ist nicht so mächtig wie erwartet.

Der vierjährige Wisentbulle "Donertl“aus dem Donaumoos ist auf der Wisentweide auf dem Härtsfeld, in seiner neuen Heimat, angekommen. Damit ist die Herde mit sechs Wisenten komplett und die Zucht kann beginnen. Nun hofft man auf viele kleine Kälbchen. Platz für sie ist mehr als genug vorhanden, unterstreicht Bürgermeister Thomas Häfele.

Nicht ganz so mächtig wie erwartet ist der Wisentbulle Donertl. Tierpfleger Michael Abele schätzt, dass das lebhafte Tier rund 650 Kilo schwer ist und fügt hinzu: „Aber er ist ja auch noch recht jung.“ Auffallend ist: Während sich die fünf Kühe bei ihrer Ankunft auf dem Härtsfeld relativ ruhig und gelassen an ihre neue Umgebung gewöhnt hatten, zeigte Bulle Donertl gleich, welch Kraft und Temperament in ihm steckt, und tobte ein bisschen durch das Gehege.

Aber die Gewöhnung an die fünf Wisentkühe und umgekehrt war eine Sache von wenigen Minuten. Dann weideten die sechs ruhig und friedlich auf ihrer Weide unweit von Auernheim. Damit hat das Projekt „Wisentweide Härtsfeld“ seinen momentanen Höhepunkt erreicht. Denn nachdem Ende vergangenen Jahres die vier Wisentkühe „Donröschen“, „Dalida“, „Sporona“ und „Branita“ auf dem Härtsfeld ihre neue Heimat gefunden hatten, kam vor wenigen Wochen die junge Kuh „Bajara“ aus Basel dazu.

Lesen Sie dazu auch