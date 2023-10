75 Jahre RN mit Markus Gürne: "Die Zeit des Schlafwagen-Sparens ist vorbei"

Plus Vor 75 Jahren gehen Curt Frenzel und Georg Wagner eine einzigartige Kooperation ein und die Rieser Nachrichten entstehen. Doch wie sieht der Weg in die Zukunft aus?

Der 1. September des Jahres 1948 markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Rieser Nachrichten. Der Nördlinger Georg Wagner und der Augsburger Curt Frenzel gehen eine einzigartige Kooperation ein und die erste Ausgabe der Rieser Nachrichten wird gedruckt: als Regionalteil der Augsburger Allgemeinen, die damals noch den Namen Schwäbische Landeszeitung trug. 75 Jahre später sind es dieselben Familien, die gemeinsam ein Jubiläum begehen und nicht nur stolz auf die Vergangenheit blicken, sondern bekräftigen, dass sie auch den herausfordernden Weg in die Zukunft gemeinsam bewältigen wollen.

RN-Heimatverleger Christoph Eigenrauch sagt am Donnerstagabend, dass sein Großvater Georg Wagner nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt habe, dass die Zeit für kleine Zeitungen vorbei gewesen ist. Ein klassisches Familienunternehmen begann zu wachsen und wurde wirtschaftlich erfolgreich. „Trotz stetigen Wandels - eines sind wir immer geblieben: Ihre Rieser Nachrichten“, sagt der Nördlinger im Stadtsaal Klösterle, wo das Jubiläum gefeiert wird. Und an die Leserinnen und Leser gerichtet meint er: „Vielen Dank für die vielen Jahre, die Sie uns begleitet haben. Ohne Sie würde es uns nicht geben.“