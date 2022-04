Auf der Riesbahn sollen am Wochenende künftig doppelt so viele Züge fahren

Künftig kann man durchgängig von Aalen nach München fahren. Was sich auf der Strecke mit Go-Ahead Bayern zudem ändern wird.

Die Riesbahn sei ein gutes System, aber sie laufe im öffentlichen Bewusstsein so mit. Dies hat Ostalb-Landrat Dr. Joachim Bläse in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Kreistagsausschusses für Umwelt und Kreisentwicklung gesagt. Gleichzeitig kündigte er an, man müsse dort genauer hinschauen. In der Ausschusssitzung ging es um den weiteren Ausbau des Schienenverkehrs im Ostalbkreis. Auf der Riesbahn übernimmt ab Dezember Go-Ahead Bayern den Betrieb von der DB Regio.

Angebot auf der Riesbahn soll auf einen Stundentakt verdoppelt werden

Lukas Dreher, Fachbereichsleiter im Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität im Landratsamt in Aalen, kündigte an, dass dann das Angebot auf der Riesbahn auf einen Stundentakt am Wochenende verdoppelt wird. Jeder zweite Zug verkehre durchgängig zwischen Aalen und München, in den Abendstunden gebe es zusätzliche Fahrten. Es würden neue Triebfahrzeuge mit multifunktionalen Mehrzweckbereichen mit bis zu 24 Fahrradabstellplätzen eingesetzt, es gebe kostenloses WLAN, eine rollstuhlgerechte WC-Kabine, automatisch ausfahrbare Schiebetritte und einen Hublift. Bahnsteige würden, falls erforderlich, auf 76 Zentimeter erhöht.

