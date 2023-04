Nördlingen

Auf diesen Spielplätzen treffen sich die Familien in den Nördlinger Stadtteilen

Plus In Baldingen und in Kleinerdlingen gibt es zwei Spielplätze, in Schmähingen einen. In Herkheim hat man nicht nur die größte Auswahl, sondern kann auch Tischtennis spielen.

Von Pauline Herrle Artikel anhören Shape

Die Ortsteile der Großen Kreisstadt Nördlingen haben zwar etwas kleinere, aber dennoch schöne Spielplätze für die jüngsten Dorfbewohner zu bieten. All diese Spielplätze in Baldingen, Dürrenzimmern, Herkheim, Löpsingen, Nähermemmingen und Pfäfflingen sind Orte der Gemeinschaft, denn hier kommen Familien in den Dörfern zusammen und es entstehen langjährige Freundschaften.

Ein solcher Spielplatz zum Zusammenkommen befindet sich beispielsweise in Pfäfflingen. Mitten im Dorf neben der Kirche gibt es hier einen Platz zum Spielen für die Kinder. Es wurde darauf geachtet, dass es für jedes Alter ein passendes Spielgerät gibt. So steht in der Mitte des Platzes ein hoher Rutschenturm für ältere Kinder sowie daneben ein kleinerer, auf dem die jüngeren Buben und Mädchen hinabrutschen können.

