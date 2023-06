Auto wird auf Parkplatz angefahren, während die Besitzerin darin sitzt

In Nördlingen wird ein Auto angefahren, die Geschädigte sitzt darin. Sie versucht noch auf den Unfall aufmerksam zu machen, doch die Verursacherin fährt weiter.

Auf dem Krankenhausparkplatz in Nördlingen ist am Montag eine Frau mit ihrem Auto beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw gestoßen und hat einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursacht. Da die Geschädigte nach Angaben der Polizei selbst noch im geparkten Wagen saß, versuchte diese die Unfallverursacherin noch auf den Schaden aufmerksam zu machen, diese fuhr allerdings davon. Die Geschädigte notierte sich das Kennzeichen des Pkw, sodass nun gegen die Fahrerin strafrechtlich ermittelt wird. (AZ)

