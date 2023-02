Nördlingen

17:30 Uhr

Bangen um die Bekannten in der Türkei: Betroffene berichten

Vor wenigen Wochen waren Jürgen Schneller und Kamil Öngören in Gaziantep. Bei den verheerenden Erdbeben stürzten auch dort Gebäude ein, der Ort befindet sich unweit des Epizentrums.

Plus Vor wenigen Wochen waren Jürgen Schneller und Kamil Öngören für ihren Arbeitgeber, die SPN Schwaben Präzision, in der Türkei – genau dort, wo die Erde bebte.

Von Martina Bachmann

Jürgen Schneller fährt an jenem Morgen mit dem Auto zur Arbeit, im Radio laufen die Nachrichten. In der Türkei habe es ein heftiges Erdbeben gegeben, liest der Sprecher vor. Schneller denkt sich zunächst nichts weiter dabei, bis er bei seinem Arbeitgeber, der SPN Schwaben Präzision in Nördlingen, angekommen ist. Er zieht sein Handy heraus, schaut nach, wo denn genau die Katastrophe geschehen ist – und stockt: Genau dort, unweit der Epizentren der Beben, war er selbst noch drei Wochen zuvor.

