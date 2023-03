Baustelle in der Altstadt bereitet Händlern in Nördlingen Sorgen

Plus Seit Anfang März wird in der Nördlinger Altstadt am Gerd-Müller-Platz gebaut. Für den Sommer befürchten Nördlinger Händler einen Rückgang der Touristen.

Die Baustelle in der Nördlinger Hallgasse ist nicht zu übersehen. Stahlrohre liegen links und rechts von großen Baggern. Der Bereich ist umzäunt. Eine vollständige Sperrung für den Verkehr zwischen der Herrengasse, Am Stänglesbrunnen und der Neubaugasse ist während der Bauarbeiten unumgänglich. Bis dort ein schöner Platz mehr Menschen anlockt, gibt es für den Handel so manche Einschränkung.

Das Haushaltswarengeschäft Schatz am Weinmarkt lebt vom Tourismus. Die Inhaberin des Geschäfts, Tamara Schatz, macht sich Sorgen um ihren Laden. Durch Corona seien schon in den vergangenen Jahren viele Einnahmen weggefallen, die der Tourismus in den Jahren vor der Pandemie gebracht habe, erklärt Schatz. Nun fürchtet sie, dass die Touristen diesen Sommer den Weg in ihren Laden nicht mehr finden würden. Die Hallgasse sei zwar für den Verkehr in beide Richtungen geöffnet, Laufkundschaft gebe es aber seit dem Beginn der Baustelle fast keine mehr. Sie mache sich nur Sorgen um die Touristen, die durch das Berger Tor nach Nördlingen fahren würden, schildert Schatz. Außerdem bekomme sie oft Beschwerden von verschiedenen Leuten mit, die die Baustelle als große Einschränkung wahrnehmen würden.

Bauarbeiten in Nördlingen gehen bis Oktober

Mit dem Thema müssen sich Nördlingerinnen und Nördlinger noch länger beschäftigen. Der Zeitplan sieht vor, dass im März und im April die Wasserleitungen verlegt werden und die Kanalbauarbeiten durchgeführt werden sollen. Im Mai geht es dann weiter mit den Straßenbauarbeiten, und im Juni und im Juli stehen das Einbringen von Schotter, Randeinfassungen und die Vorbereitung für die Grünanlage auf dem Plan. Bevor der Platz im November eingeweiht werden soll, sind Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten im August und im September geplant. Die Gerd-Müller-Statue soll im Oktober wieder dort aufgestellt werden.

Werner Eisenbarth ist um jedes Auto froh, das in die Hallgasse fährt. Der Inhaber des Tee- und Geschenkartikelladens Emmas Tee ist von der Baustelle betroffen. Laut Eisenbarth kommen seit der Baustelle viel weniger Seniorinnen und Senioren zum Einkaufen in die Stadt. Darunter leide auch sein Geschäft. Die Angst davor, keinen Parkplatz zu finden, sei einfach zu groß, erklärt Eisenbarth. Nichtsdestotrotz stößt die Baustelle bei ihm auf Verständnis. Nördlingen sei nun mal eine alte Stadt, in der auch mal Renovierungen nötig seien. Den Ausblick auf den Touristensommer wagt er noch nicht.

Nicht überall leidet der Handel

Trotz der vielen Einschränkungen sind nicht alle Händler betroffen. Patrick Behringer vom Bekleidungsgeschäft Hosenecke bemerkt bei sich im Laden keinen Rückgang der Kunden. Als im März 2022 die Drehergasse für einige Monate gesperrt wurde, habe sich das auch auf das Geschäft ausgewirkt, erzählt Behringer. Von der jetzigen Baustelle ist er nicht betroffen. Die Parkplatzsituation nimmt er locker. Montags bis Donnerstag sei alles gut, am Wochenende werde es dann ein bisschen voll, so Behringer.

Auch zu Matthis Lehmann, von der Bücherhandlung Lehmann, kommen die Kundinnen und Kunden weiterhin. Lehmann erinnert sich jedoch auch an die zurückliegende Baustelle, die sich auch bei ihm im Laden bemerkbar gemacht hat. Umso glücklicher ist er, dass es ihn dieses Mal nicht trifft.

Die Rieser Nachrichten werden am 12. April um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion über das Thema Verkehr in Nördlingen veranstalten. Neben Oberbürgermeister Wittner werden noch weitere Gäste im Stadtsaal Klösterle eingeladen sein. Wer mitdiskutieren will, sollte sich den Termin in den Kalender eintragen. Anmeldungen dazu sind demnächst möglich.