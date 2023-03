Bekommt Nördlingen durch weniger Straßenlärm mehr Lebensqualität?

Plus Die Ideen für ein neues Verkehrskonzept werden kontrovers diskutiert. Manche befürchten mit einer autofreien Innenstadt Probleme. Andere sind optimistisch.

Die Meinungen zu den Ideen eines neuen Verkehrskonzepts für die Nördlinger Altstadt könnten kaum weiter auseinanderliegen. Die einen Rieserinnen und Rieser freunden sich bereits mit dem Gedanken an, ohne Autos und Lastwagen in der Altstadt flanieren zu können und ohne Lärm von der Straße einen Kaffee draußen zu trinken. Die anderen aber sehen den Schritt zu einer autofreien Innenstadt als Gefahr für den Einzelhandel, es würde Nördlingen unattraktiv machen und die Stadt würde einen Teil der Bevölkerung gar ausschließen. Interessant sind jedoch vor allem die Kompromiss-Vorschläge, die uns Leserinnen und Leser zugeschickt haben.