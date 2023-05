Nördlingen

17:10 Uhr

Detektivin verfolgt Dieb in Nördlingen – dann springt er von einem Dach

Plus Ein Mann stiehlt Parfüms im Wert von fast 400 Euro, die Ladendetektivin ist beeindruckt von seinem Geschick. Vor Gericht schildert sie seine Flucht über Dächer.

Von Jan-Luc Treumann

Die Ladendetektivin gibt vor Gericht zu: Sie hat einiges gemacht, was sie laut Jobbeschreibung nicht hätte machen sollen. Die Frau nahm die Verfolgung auf, sie stellte den Dieb allein an einem Fahrradabstellplatz und sie ging noch hinterher, als er über ein Dach floh. Doch als er dort heruntersprang, sagte sie sich: "Beim besten Willen mache ich das nicht auch noch, dass ich da runterspringe." Vor dem Schöffengericht wird ein räuberischer Diebstahl verhandelt, der zunächst in einer wilden Flucht endete. Wie die Polizei den Dieb schnappte.

Ein 46-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten. Staatsanwältin Anna Lena Lessmann schildert die Vorwürfe: Am 20. Dezember 2021 stahl der Mann vier Parfüms in Nördlingen, wurde dabei aber von einer Ladendetektivin beobachtet. Als der Mann das Geschäft verließ, sprach ihn die Detektivin an, gab sich zu erkennen und versuchte, den Mann am Arm festzuhalten. Doch er habe die Detektivin weggestoßen und sei geflüchtet. Daher beschuldigt ihn die Staatsanwaltschaft des räuberischen Diebstahls mit versuchter Körperverletzung.

