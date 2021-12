Eintritt in die Museen in Nördlingen wird teurer

Plus Der Nördlinger Finanzausschuss beschließt eine Erhöhung der Ticketpreise für das Rieskrater-, das Stadt- und das Stadtmauermuseum - aber nicht für alle.

Seit dem 1. Januar 2015 wurden die Ticketpreise für das Rieskrater-, das Stadt- und das Stadtmauermuseum nicht mehr erhöht. Doch jetzt hat sich der Finanzausschuss dazu entschlossen, genau das zu tun - ab dem 1. Januar müssen die meisten Besucher mehr bezahlen. Für eine Personengruppe allerdings wird es sogar ein bisschen billiger, wie CSU-Fraktionsvorsitzender Steffen Höhn feststelle.