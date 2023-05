Nördlingen

vor 48 Min.

Entgleisung im Scheidungskrieg? Ex-Mann wegen Drohung vor Gericht

Plus Ein Ex-Paar streitet sich erbittert, auch um Geld. Die Frau wirft ihrem Ex-Partner vor, auf einer Straße in Nördlingen frontal auf sie zugefahren zu sein.

Von Matthias Link

Bei Scheidungen können die Wellen hochschlagen, Ex-Partner werfen sich allerhand vor, auch Strafbares. Eine Beratung wäre manchmal wichtiger, als Polizei und Justiz zu involvieren. Zu dieser Einschätzung kam Richter Gerhard Schamann diese Woche im Fall eines kürzlich geschiedenen Nördlinger Ehepaars.

Angeklagt war der Ex-Mann, er soll seine Ex-Frau im Oktober und November 2022 am Telefon in zwei Fällen laut dem Strafbefehl bedroht haben: Er werde sie nicht anfassen, aber dafür sorgen, dass ihr etwas passiere. Außerdem: Er werde sie zerstören, sie werde zittern und sich in die Hose machen. Ebenfalls im November sei er seiner Ex-Frau dann mit dem Auto in einer Straße im Nördlinger Stadtgebiet entgegengefahren und er sei, als er sie erkannt habe, auf ihrer Spur frontal auf sie zugefahren, sodass sie eine Vollbremsung vornehmen musste. Erst als er kurz vor dem Auto seiner Ex-Frau gewesen sei, sei er auf seine Spur zurückgewechselt und anschließend weitergefahren. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr lautete der zweite Anklagepunkt. Der Ex-Mann hatte Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt.

