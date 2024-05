Nördlingen

06:00 Uhr

Gewerkschaft fordert faire Löhne - damit das Geld in der Rente auch reicht

Plus Bei der Maikundgebung in Nördlingen spricht Betriebsseelsorger Thomas Hoffmann. Er berichtet aus dem Alltag der Menschen und von ihren Sorgen.

Von Bernd Schied

Thomas Hoffmann weiß, wovon er spricht. In seiner täglichen Arbeit als Theologe und Betriebsseelsorger für die Katholische Arbeitnehmerbewegung in Augsburg erlebt er Schicksale von Menschen, denen ihr Lohn hinten und vorne nicht reicht, die sich angesichts der beruflichen Anforderungen ausgebrannt und erschöpft fühlen, psychische Probleme haben oder sich um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes sorgen. Das DGB-Ortskartell Nördlingen hat Hoffmann in diesem Jahr zur Kundgebung zum 1. Mai in den Schrannensaal eingeladen.

Hoffmann sollte über die aktuellen Herausforderungen der abgängig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sprechen. Unter dem diesjährigen Motto zum Tag der Arbeit „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ erinnerte der Theologe an die gewerkschaftlichen Kernforderungen und ihre Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen