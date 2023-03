Go-Ahead-Lokführer bekommen Streckenkunde auf der Riesbahn

Plus Ab 1. April will Go-Ahead selbst Teile der Riesbahn bedienen. Die Lokführer haben schon eine Einweisung bekommen.

Eigentlich war es ja schon im Herbst so weit: Damals standen die blauen Züge von Go-Ahead auf den Gleisen in Nördlingen und sollten ab 11. Dezember auf der Riesbahn rollen. Die Züge wurden vorerst zwischengeparkt – doch zwischen Donauwörth und Aalen waren sie noch nicht im Einsatz. Denn Personalmangel verhinderte einen normalen Betrieb – selbst ein Busersatz war zwischenzeitlich im Gespräch. Doch ab Samstag, 1. April, will Go-Ahead selbst auf der Strecke fahren, wenn auch noch nicht gänzlich.

Wie angekündigt, übernimmt das Eisenbahnunternehmen die zwei Umläufe der Weser Ems Eisenbahn (WEE) auf der Riesbahnstrecke. Als weiteres Subunternehmen war noch die DB Regio angeheuert worden, diese fährt ebenfalls noch mit einem Zug auf der Strecke. Zum Start am Samstag sollte laut Pressesprecher Winfried Karg alles klappen, er gibt vorab ein wenig Einblick in die Organisation im Vorfeld.

Go-Ahead-Lokführer fahren schon im Vorfeld auf der Riesbahn mit

So müsse etwa das Personal im Schichtplan eingeteilt sein. Dazu kommen weitere Kleinigkeiten, die "der Fahrgast nur dann sieht, wenn sie nicht funktionieren". Dazu gehört etwa die Frischwasserzufuhr, die Entsorgung bei den Toiletten oder die Reinigung. "Das war bisher in der Riesbahn-Routine nicht drin", sagt Karg. Ursprünglich sei das einmal organisiert und geplant worden, aber eben nicht zustande gekommen.

Ansonsten müssten vor allem die Züge am Vorabend abgestellt werden, damit sie am Samstagmorgen dort seien, wo sie gebraucht werden. Zudem schildert Karg, dass die in den ersten Tagen eingesetzten Lokführer zuletzt Streckenkunde auf der Riesbahn bekommen hätten. Das heißt, dass sie entweder bei der WEE oder der DB Regio beim dort angestellten Lokführer mitgefahren seien, um die Strecke kennenzulernen oder sich Details wie Gefälle direkt anschauen zu können. "Mit dem Auto dürfen Sie überall auf der Welt fahren. Bei der Eisenbahn in Deutschland ist Streckenkunde vorgeschrieben", schildert Karg, das sei Routine.

Am 11. Juni will Go-Ahead alle Strecken auf der Riesbahn übernehmen

Für die Fahrgäste ändert sich laut Karg abgesehen von den neuen Zügen nichts, eine durchgehende Verbindung nach München oder Augsburg gibt es noch nicht. Go-Ahead plane den kompletten Fahrplanwechsel zum 11. Juni. Wie das Unternehmen berichtet hatte, sei bereits Anfang März der Vertrag mit der WEE gekündigt worden, also vor dem Bahnunfall am Abend des 13. März, als eine Frau in einer Zugtür eingeklemmt und mitgeschleift wurde.

Seit der Übernahme der Strecke im Dezember durch Go-Ahead können Fahrgäste keine Fernverkehrstickets mehr in Nördlingen kaufen, da das Unternehmen sonst draufzahle, so Karg. Diese Tickets könnten am Schalter in Donauwörth erworben werden. Das frühere Videoreisecenter der Deutschen Bahn, das im Rahmen des Bahnhofsumbaus abgebaut wurde, hat Go-Ahead nach eigenen Angaben seit Ende Januar im Fahrscheinautomaten integriert.