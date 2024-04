Historische Brücke: Sanierungskonzepte werden erarbeitet

Ein möglicher Abriss der Brücke über die Eger beschäftigt nicht nur die Nördlingerinnen und Nördlinger. Eine Stiftung bietet finanzielle Unterstützung.

Neue Sanierungsalternativen werden derzeit für die historische Brücke über die Eger in der Nördlinger Altstadt geprüft. Das teilte Oberbürgermeister David Wittner am Dienstagabend in der Sitzung des Bauausschusses mit. Man arbeite derzeit mit dem zuständigen Ingenieurbüro an Lösungen und werde die anschließend den Stadträten vorlegen. Die Sanierung der Brücke sei nicht für dieses Jahr, sondern erst für 2025 vorgesehen, wo Wittner.

Der Oberbürgermeister berichtete zudem, dass die Kämmerei bezüglich der Sanierung Gespräche hinsichtlich der Städtebauförderung geführt habe. Auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz habe sich mit der Bitte an die Stadt gewandt, dass das Bauwerk saniert werden solle. Die Stiftung habe angeboten, den denkmalpflegerischen Mehraufwand zu unterstützen. Wittner sagte, er habe von den Bürgerinnen und Bürgern "viele Rückmeldungen" zu diesem Thema erhalten. (tiba)

