Im Nördlinger Stiftungswald könnten 15 Windräder entstehen

Plus Die Stadt Nördlingen gibt Zahlen zu möglichen Windrädern im Stiftungswald bekannt. Die Voraussetzungen dafür könnten sich ändern. Was ist bislang bekannt?

Windkraft im Ries? Bislang war das nicht wirklich möglich, in früheren Debatten war sogar die Rede davon, dass der Riesrand nicht "verspargelt" werden dürfe. Doch aufgrund der aktuellen Debatten um die Energieversorgung wird auch die Frage nach der Windkraft in der Region aufgeworfen. Nun beschäftigte sich der Haupt- und Finanzausschuss mit einem Antrag der Grünen/Frauenliste – und die Stadt Nördlingen nennt erste Zahlen.

Im Februar hatte die Fraktion eine Machbarkeitsstudie von Windenergieanlagen im Stiftungswald beantragt. In dem Zusammenhang gab Oberbürgermeister David Wittner auch Zahlen für mögliche Windräder im Waldgebiet bekannt. Diese wurden auf Grundlage der Windatlanten Bayern beziehungsweise Baden-Württemberg erstellt. Demnach seien – ganz grundsätzlich – im Stiftungswald fünf Windräder auf bayerischem Grund im Bereich Blankenstein möglich, auf württembergischer Seite sogar zehn im Bereich Ohrengipfel. Nach Angaben der Stadt habe man bereits bei den jeweiligen Planungsverbänden angefragt – die Stadt möchte wissen, wie die Voraussetzungen für die Planungen sind. Das dauert aber noch.