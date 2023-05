Nördlingen

Im Zug eingeklemmt: So geht es der Frau nach dem Bahnunfall im März

Auf der Riesbahn hatte sich im März in Nördlingen ein Vorfall ereignet, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Von Jan-Luc Treumann

In den ersten Wochen nach dem Bahnunfall in Nördlingen hat die Polizei die verletzte Frau nicht vernehmen können. Bekanntlich war die Frau außen an einem der alten Züge, die als Ersatz auf der Riesbahn eingesetzt wurden, eingeklemmt und kilometerweit mitgeschleift worden. Doch die Frau kann den Beamten nicht weiterhelfen.

Auskunft zu dem Fall gibt Markus Trieb, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord: "Die Frau wurde mittlerweile vernommen. Aber sie kann sich nicht daran erinnern." Man habe eigentlich große Hoffnungen gehabt, dass die 39-Jährige helfen könne, den Hergang des Unfalls zu klären. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wird die Frau immer noch im Krankenhaus behandelt.

