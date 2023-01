Kaum Nachfrage: Varta Micro Production meldet 100 Prozent Kurzarbeit an

Plus Im Januar und Februar gibt es für die Varta-Beschäftigten so gut wie keine Arbeit. Der Betriebsrat handelt laut IG Metall immerhin Zusatzvereinbarungen aus.

Sobald wie möglich werde die Produktion wieder hochfahren: Das kündigte Varta im November an, als bekannt geworden war, dass die Auslastung bei der Sparte Micro Production in Nördlingen nur noch bei 20 Prozent lag. Das Unternehmen reagierte eigenen Angaben zufolge auf steigende Preise und eine sinkende Nachfrage nach den kleinen Knopfzellen-Batterien. Eine Reihe von Maßnahmen, zu denen auch die Kurzarbeit gehörte, sollten rund 40 Millionen Euro einsparen. Wer Hoffnungen auf deren Ende hegte, wurde jedoch zum Jahreswechsel herbe enttäuscht. Nach Informationen unserer Redaktion liegt die Kurzarbeit inzwischen bei 100 Prozent.