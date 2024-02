Lkw-Fahrer beschädigt einen Stromverteilerkasten und Gartenzaun

Ein Anwohner beobachtet den Unfall in Nördlingen. Der Unfallverursacher kümmert sich nicht um den Schaden und flieht.

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstag in Nördlingen einen Gartenzaun und einen Stromverteilerkasten beschädigt. Laut Polizeibericht beobachtete ein Anwohner, wie der Lkw-Fahrer gegen 13 Uhr von der Johannes-Kähn-Straße nach rechts in die Melchior-Meyr-Straße abbog. Dabei beschädigte der Lkw-Fahrer den dortigen Stromverteilerkasten und den Gartenzaun eines Mehrfamilienhauses und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Laut des Zeugen handelte es sich um einen Lkw einer Firma aus dem Glasgewerbe. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)