07:10 Uhr

Lotto-Geschäft in Nördlingen: Wiedereröffnung mit neuen Ideen

Ulla Freissle (Vierte von links) führt das Lottogeschäft in Nördlingen in der früheren Osiander-Filiale weiter. Am Montag wird der Laden feierlich eröffnet.

Plus Im Nördlinger Einzelhandel tut sich was: Der Lotto-Laden zieht in die ehemalige Buchhandlung Osiander. Oberbürgermeister Wittner ist mit der Entwicklung zufrieden.

Von Nicolas Friese

Für die Eröffnung ist alles bereit: Vor dem Lotto-Laden stehen die Postkartenrondelle, voll geschmückt. Nach dem Eingang geht es direkt zu den Geschenkartikeln, ehe man im hinteren Teil des Geschäfts zu den Lotto-scheinen, den Tabakwaren und der Auswahl an Zeitschriften gelangt. Am Montagnachmittag eröffnete die Geschäftsführerin Ulla Freissle die Lotto-Filiale in der ehemaligen Bücherhandlung Osiander. Seit 1949 ist die Lotto-Annahmestelle Teil der Familie Freissle. Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner lobte den Nördlinger Einzelhandel und dessen Entwicklung.

Ladenmieter haben es in Nördlingen leicht

14 Jahre lang war die Lotto-Annahmestelle von der Familie Freissle in der Schrannenhalle untergebracht. Die Metzgerei Münzinger, die die Räume untervermietet hatte, musste aus der Schrannenhalle ausziehen. Damit endete auch das Mietverhältnis der Lotto-Annahmestelle. Vergangenes Wochenende zog der Laden um: Dank der helfenden Hände vieler Beteiligten, sei der Umzug ohne Probleme abgelaufen, sagte Ulla Freissle. Außerdem sei der Weg von dem alten Geschäft ins Neue nicht besonders weit. In seiner kurzen Rede bedankte sich OB Wittner auch bei den Vermietern der Räumlichkeiten. Oftmals seien in Städten die Vermieter der Grund für den Leerstand. In Nördlingen sei dies kein Problem.

