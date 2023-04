Mehr Grün und temporär autofrei: Bürger diskutieren über Verkehr in Nördlingen

Die Stadt Nördlingen veranstaltet eine Bürgerkonferenz im Schrannensaal. Es gibt viele Ideen für eine höhere Aufenthaltsqualität in der Altstadt – manche wollen aber alles so lassen, wie es ist.

Die Nördlinger Bürgerinnen und Bürger waren am Samstag nach ihren Ideen zum Verkehr gefragt. Die Stadt hatte zu einer Bürgerkonferenz in den Schrannensaal eingeladen. Ein vom Stadtrat gebildeter Lenkungskreis Verkehr befasst sich aktuell mit der Frage, wie die Verkehrssituation verbessert und die Aufenthaltsqualität gesteigert werden kann – der politische Prozess befindet sich noch am Anfang. Oberbürgermeister David Wittner wies darauf hin, dass das Thema Verkehr alle angehe, denn jeder werde Verkehrsteilnehmer, sobald er seine Wohnung verlasse. Zudem wandelten sich Gewerbe, Handel und Wohnen in einer Stadt, ebenso wie das Klima mit mehr Hitzesommern – das müsse bei der Stadtplanung berücksichtigt werden, etwa mit Beschattungen und mehr Grün.

Bürger wünschen sich temporär autofreie Bereiche in Nördlingen

Sylvia Haines, Inhaberin des Stadtplanungsbüros Haines+Leger, stellte Zwischenergebnisse der Online-Bürgerbefragung zum Verkehr vor: 45 Teilnehmer stimmten für "Alles so lassen, wie es ist". Fast genauso viele Bürger wünschen sich jedoch mindestens temporär autofreie Bereiche oder eine völlig autofreie Innenstadt. Danach folgen die Wünsche: "Zufahrt zur Innenstadt nur für Anwohner und Anlieger", "Shuttle in die Innenstadt" und "Vergrößerung der Fußgängerzone".

Beim Thema Parken plädieren 53 Teilnehmer dafür, Parkplätze oder Parkhäuser außerhalb der Stadt zu schaffen. 45 Teilnehmer möchten Parkgebühren in der Innenstadt einführen und fast ebenso viele wollen das Anwohnerparken stärken. Gefolgt wird dies von den Vorschlägen, mehr Parkgaragen in der Innenstadt, Kurzzeitparkplätze und mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder einzurichten.

Auch um die Oberflächengestaltung geht es: 60 Teilnehmer befürworten mehr Grün und 21 möchten mehr Sitzbänke. Es folgen Wünsche nach barrierefreien Zugängen mit breiteren Wegen, einem flachen Belag für Fußwege und mehr Außengastronomie. Da bislang nur 494 Bürger an der Online-Befragung teilnahmen, ist deren Repräsentativität aber fraglich. In ihrem Vortrag sprach Haines außerdem über die verschiedenen Bodenbeläge in der Altstadt sowie Verbesserungsmöglichkeiten, gerade für Menschen mit Rollator, Rollstuhl oder für Eltern mit Kinderwägen. Größerer Sanierungsbedarf bestehe etwa in der Drehergasse, Münzgasse, Henkergasse, in der Deininger und Löpsinger Straße und am Brettermarkt. Sie sprach sich dafür aus, den Straßenraum zu reduzieren, die Randbereiche aufzuwerten und grüne Aufenthaltsbereiche zu schaffen, auch für die Außengastronomie.

Oberbürgermeister David Wittner begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Bürgerkonferenz Verkehr im Schrannensaal. Foto: Matthias Link

Die Ergebnisse der Verkehrszählung präsentierte Dirk Koppenschläger vom Stadtplanungsbüro Bernard Gruppe. Die Zählung ergab, dass pro Werktag etwa 11.000 Fahrzeuge in die Altstadt ein- und ausfahren. Gegenüber 2012 sind das knapp 3000 Fahrzeuge weniger täglich. Der Grund hierfür dürfte die Umgestaltung der Löpsinger Straße zu einer Fußgängerzone sein. Rund 2400 Kraftfahrzeuge täglich bilden den Durchgangsverkehr, sie fahren innerhalb von fünf Minuten in die Stadt rein und wieder raus, wie die Auswertung zeigt. Koppenschläger vermutet, dass die Fahrer den Weg abkürzen möchten.

3500 Fahrradfahrer täglich in Nördlingen unterwegs

Oberbürgermeister Wittner wies auch auf irrationale Gründe hin – manche führen nur um des Fahrens willen eine "Stadtrunde". Vom Schwerlastverkehr, ab 3,5 Tonnen, sind besonders das Berger Tor und die Löpsinger Straße betroffen. Fahrradfahrer sind es täglich rund 3500, die in die Altstadt fahren. Koppenschläger sprach hierbei von einem gesellschaftlich zunehmenden Trend; er nimmt an, dass in den vergangenen zehn Jahren viele auf das Rad oder Lastenrad umgestiegen sind.

Wie sieht es mit der Parksituation aus? In der Altstadt mit ihren 1286 Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es insgesamt 1485 Stellplätze – 55 weniger als vor zehn Jahren. Vor den Toren gibt es 1100 Stellplätze, dort sind neue hinzugekommen. Da es teuer ist, Parkplätze zu bauen und zu unterhalten, sprach Koppenschläger Parkgebühren an. Die Bürgerkonferenz stieß auf nur mäßiges Interesse: Zu den Impulsvorträgen, die identisch zu drei verschiedenen Uhrzeiten im Laufe des Tages gehalten wurden, kamen jeweils nur zwischen 20 und 30 Bürgerinnen und Bürger. Dies könnte auch daran liegen, dass im Vorfeld der Ablauf nicht klar kommuniziert wurde.

Im Anschluss an die Impulsvorträge konnten die Besucher ihre Anregungen auf Karten notieren. Die meisten der Ideen deckten sich mit den Antwortmöglichkeiten aus der Online-Befragung. Vor der Schrannenhalle gab es für die Passanten und Wochenmarktbesucher zudem einen Stand, an dem die Bürger mit Klebepunkten auf einer Stadtkarte Orte markieren konnten, die ihnen gefallen (Marktplatz, Fußgängerzone vor der Schrannenhalle) beziehungsweise wo sie Aufwertungsbedarf sehen (Baldinger und Löpsinger Straße); der Karl-Schlierf-Platz wurde gleichermaßen positiv wie kritisch bewertet.

Die Ergebnisse insgesamt möchte die Stadtverwaltung im Mai auswerten, im Juni folgt die politische Diskussion im Stadtrat. Zuvor, am 12. April, veranstalten die Rieser Nachrichten eine Podiumsdiskussion zum Verkehr in Nördlingen im Stadtsaal Klösterle. Die Online-Bürgerbefragung der Stadt zum Verkehr läuft noch bis Ende April: https://survey.lamapoll.de/NOE-Verkehr/.