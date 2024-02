Mehrere Tausend Euro Schaden an Autos verursacht und nicht gemeldet

Die Nördlinger Polizei meldet zwei Unfallfluchten, die sich am Dienstag in Nördlingen ereignet haben. Nun wird nach Hinweisen aus der Bevölkerung gesucht.

In Nördlingen sind am Dienstag zwei Unfälle an fremden Autos nicht gemeldet worden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den Unfällen und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. Der erste Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 7 Uhr und 11 Uhr in der Straße Im Mittelfeld. Der Unfallverursacher stieß laut Polizei gegen die Fahrerseite eines schwarzen Ford, sodass diese zerkratzte und der linke Außenspiegel abbrach. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht, sondern flüchtete. Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr. Ein schwarzer BMW wurde an der Frontstoßstange beschädigt. Der Unfallort war in der Emil-Eigner-Straße, auf dem Parkplatz des TCW. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen den geparkten Pkw und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. (AZ)