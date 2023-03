Mehrgenerationenhaus in der Hallgasse? Studierende zeigen Ideen für Altstadt

Eine Architekturausstellung von Studierenden der Hochschule Augsburg zeigt Ideen für Nördlingen auf. Eine Dachform ist laut einem Professor schwer im Kommen.

Wie Altbauten der Nördlinger Altstadt mit neuen und frischen Bau-Ideen verbunden werden können, zeigten Studierende des Bachelor- und Master-Studiengangs Architektur der Hochschule Augsburg mit Professor Bernhard Irmler, Fachgebiet Bauen im Bestand, bei der Vernissage ihrer Architekturausstellung am Freitagabend im Nördlinger Rathausgewölbe. Die Studierenden präsentierten Pläne und Modelle, die während des zurückliegenden Wintersemesters entstanden sind. Professor Irmler, der selbst gebürtiger Nördlinger ist, hielt die historische Altstadt für besonders geeignet für sein Seminar. Die Schau bestand aus zwei Teilen, sie befasste sich mit einem Altbau in der Manggasse 6 sowie mit dem Gebäudeensemble der früheren Dehler-Brauerei in der Hallgasse 5.

Ideen für die Manggasse 6 in Nördlingen

Der Altbau in der Manggasse 6 gehört Hans-Jürgen Hauber, einem Schulfreund von Irmlers, der damit einverstanden war, dass die Studierenden sich mit seinem momentan leer stehenden Haus befassen. Es entstanden elf Entwürfe – von 22 Bachelor-Studierenden in Zweiergruppen – und diese zeigen neue Nutzungsmöglichkeiten. Die Aufgabenstellung war sehr frei, wie Irmler in seinen einführenden Worten sagte, es galt aber – entsprechend dem Schwerpunktgebiet Bauen im Bestand –, den Altbau mit etwas Neuem zu kombinieren.

Die Studierenden zeigten einfallsreiche Nutzungsideen für den Fachwerkbau aus Lehm und Holz aus dem 15. Jahrhundert in der Manggasse: So arbeiteten sie beispielsweise Pläne für ein Kunstmuseum aus, mit recycelten Ziegeln außen und mit Hochlochziegeln als tragender Konstruktion im Inneren; oder Pläne für eine Steinmetzwerkstatt in Holzbauweise, kombiniert mit einem Wohnraum. Eine weitere Idee war eine Kleinkunstbühne aus Lehm – Nachhaltigkeit bei den Baumaterialien spielte überhaupt eine wichtige Rolle in der Schau. Andere Studierende entwarfen einen Unverpacktladen mit Café oder ein großes Industrie-Gewächshaus mit einem Wohnungsquader in der Mitte, im hinteren Bereich des Grundstücks, wo derzeit eine baufällige Werkstatt sich befindet.

Studierende müssen genaue Konstruktion ermitteln

Eine Schwierigkeit bei den Planungsarbeiten zum Haus in der Manggasse habe schon darin bestanden, die Konstruktion des alten Gebäudes zu erfassen, erklärte Irmler. Denn das Gebäude weise mehrere Bauphasen auf und zum Teil sei die tragende Konstruktion im Innenbereich hinter den Wänden verborgen. Der Besitzer erlaubte den Studierenden, Löcher zu bohren und hinter die Wände zu schauen. Stellenweise seien die Studierenden dabei auf Stahlträger gestoßen, die zur Stabilisierung in einer früheren Bauphase eingezogen wurden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Alle Studierenden mussten sich auch Gedanken zur Dachgestaltung machen und sich dabei mit der Dachlandschaft der Nördlinger Altstadt auseinandersetzen. Ein Ziel von Irmler war es, den Studierenden den typischen Architektenblick von oben auf die Objekte und deren Umgebung zu vermitteln, wofür die Nördlinger Altstadt mit dem Daniel als Aussichtspunkt besonders geeignet sei. Laut Professor Irmler seien charakterstarke Satteldächer seit einigen Jahren wieder im Kommen.

Wittner wünscht sich Austausch über Nördlingens bauliche Zukunft

Im zweiten Raum des Rathausgewölbes präsentierten sechs Studierende ihre Masterarbeiten, die sich auf Anregung von Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann mit dem Gebäudeensemble der alten Dehler-Brauerei in der Hallgasse 5 befassen, einem 1500 Quadratmeter großen Grundstück mit vier Altbauten. Das Thema der Arbeiten war „Neues Wohnen in alter Umgebung“ und die Studierenden stellten Pläne für kollektive Wohnformen wie etwa das Mehrgenerationenwohnen vor, bei dem sich Alt und Jung gegenseitig unterstützen können.

Ziel sei es, so Bernhard Irmler, die Entwicklung von Wohngemeinschaften zu fördern. Damit könne die Vereinsamung in der Gesellschaft vermindert werden. Ältere Menschen oder Auszubildende hätten oftmals den Wunsch nach kleineren Wohnungen. Mehrere Entwürfe zeigten kleine Wohneinheiten in den großen Altbauten, die von Gemeinschaftsräumen wie einer Küche oder einem Aufenthaltsbereich umflossen werden. Auch junge Familien oder Flüchtlinge wurden in das Neue Wohnen einbezogen. In puncto Mobilität setzten die Entwürfe darauf, dass der Autoverkehr in der Altstadt vermieden wird. Ein Entwurf für das Ensemble in der Hallgasse wies etwa nur zwei Car-Sharing-Stellplätze auf und die Überlegungen sahen gemeinsam genutzte Lastenfahrräder vor. Oberbürgermeister David Wittner begrüßte, dass die Schau neue Impulse liefert und er wünschte sich einen regen Austausch über die bauliche Zukunft Nördlingens. Die Ausstellung war nur bis Sonntag zu sehen.