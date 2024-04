Nördlingen

Neue Technik für Hörgeräte-Träger wird im Klösterle eingebaut

Für Hörgeräte-Träger wird im Stadtsaal Klösterle in Nördlingen eine neue Technik eingebaut.

Plus Im Stadtsaal investiert die Stadt eine kleine Summe, die für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung aber viel bewirkt. Wie das System funktioniert.

Von Martina Bachmann

Wer schon einmal eine Videokonferenz mitgemacht hat, kennt das Problem: Man versteht die sprechenden Teilnehmer nicht immer gut. Denn der eine klappert auf der Tastatur, beim anderen klingelt das Telefon, der dritte spricht noch mit seinem Tischnachbarn. Kurzum: Es gibt zu viele Nebengeräusche. Bei einer Videokonferenz ist dieses Problem schnell behoben, indem man die Mikrofone derjenigen, die nicht dran sind, stumm stellt. So ähnlich funktioniert jetzt auch ein neues System, das im Nördlinger Stadtsaal Klösterle für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung eingebaut wird.

Franziska Schweikert ist Hörakustikerin, sie macht gerade ihren Master in Audiologie und ist Zweite Vorsitzende des Inklusionsrates der Stadt Nördlingen. Schweikert ist selbst hörbeeinträchtigt und erklärt, wie die neue induktive Höranlage im Klösterle funktioniert. Beantragt hatte die die Fraktion Grüne/Frauenliste, entschieden wurde darüber am Montagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates.

