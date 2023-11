Nördlingen

Nördlinger Händler halten 3,50 Euro Parkgebühren für zu hoch

Der Stadtrat hat im Sommer beschlossen, dass in Nördlingen Parkgebühren eingeführt werden. Noch ist das Parken in der Innenstadt auf den entsprechenden Plätzen kostenlos.

Plus Wer länger als eine Stunde parkt, muss sich in Zukunft in der Altstadt umgewöhnen. Für die Händler geht es auch darum, was sie den Kunden erstatten können.

Von Jan-Luc Treumann

Sie waren der umstrittenste Teil des Nördlinger Verkehrskonzeptes und sind es – neben der Marktplatzsperre im Sommer – wohl noch immer: die Parkgebühren. Schon die Abstimmung im Juni war knapp. Doch je näher die Einführung rückt, desto mehr sehen die Händlerinnen und Händler hier ein Problem, hoffen, dass sich die Stadt an der Rückerstattung beteiligt. Mancher sagt auch: Die Voraussetzungen haben sich mittlerweile geändert.

Mit 16 zu 13 Stimmen hatte der Nördlinger Stadtrat damals für die Einführung von Parkgebühren gestimmt, Stadtteilliste und CSU waren dagegen, letztere hatten auch im Nachhinein noch einmal deutlich gemacht, dass sie die Einführung für einen Fehler halten. Kurios war bei der damaligen Sitzung, als es um die konkreten Gebühren ging: Es gab den Antrag für eine Semmeltaste, 15 Minuten sollten kostenfrei sein. Der Vorschlag fand keine Mehrheit. Doch auch ohne die Semmeltaste stimmte die Mehrheit erst gegen die Gebühren, was Oberbürgermeister David Wittner wie folgt auf den Punkt brachte: "Unter Punkt vier haben Sie Parkgebühren beschlossen und unter Punkt sechs abgelehnt."

