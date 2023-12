Frau fährt unter Alkoholeinfluss in den Graben

Zwei Personen sind am Samstagabend unter Alkoholeinfluss im Ries unterwegs. Eine Person gerät auf der B29 ins Schleudern.

Ein Unfall hat sich am Samstag gegen 18.15 Uhr auf der B29 ereignet. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin fuhr von Pflaumloch in Richtung Nördlingen, kam dabei laut Polizeibericht aus unbekannten Gründen ins Schleudern und fuhr schließlich nach links in den Graben. Hierbei entstand lediglich ein geringer Sachschaden am Pkw der 33-Jährigen. Jedoch stellten die Beamten nach eigenen Angagben bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest, weshalb ein Alkotest bei ihr durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp über 1 Promille. Daraufhin wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Glimpflicher ging eine Trunkenheitsfahrt in Oettingen aus. Dort wurde am Samstag wurde gegen 23.35 Uhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer in der Joseph-Dantonello-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten ebenfalls deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb sie einen Alkoholtest bei ihm durchführten. Nachdem dieser laut Polizeiangaben einen Wert von knapp über 1,5 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme angeordnet sowie der Führerschein sichergestellt. (AZ)