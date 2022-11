Polizei ermittelt nach fünf Unfallfluchten am Mittwoch in Nördlingen

In den vergangenen beiden Tagen kommt es in Nördlingen und Oettingen zu mehreren Unfallfluchten. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Die Polizei hat am Mittwoch die Hände voll zu tun mit Unfallverursachern, die sich einfach aus dem Staub gemacht und sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert haben. Sie ermittelt in fünf verschiedenen Fällen aus Nördlingen und Oettingen und bittet zudem um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560.

Gegen 10.25 Uhr kam es in der Reimlinger Straße zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos. Eine Frau musste einen geparkten Lkw umfahren und kam deshalb zu weit auf die Gegenfahrbahn, wo sie laut Polizei mit dem linken Außenspiegel den entgegenkommenden Pkw touchierte. Die Frau kam allerdings ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nicht nach und fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Auf der Kreisstraße zwischen Maihingen und Dürrenzimmern kam es gegen 15.30 Uhr ebenfalls zu einer Streifkollision, bei dem der Unfallbeteiligte flüchtete. Der Geschädigte gab an, dass der Unfallbeteiligte die Streifkollision möglicherweise gar nicht bemerkt habe. Der Unfallbeteiligte wird gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen zu melden, ebenso Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

In Oettingen entsteht bei einem Unfall ein Schaden von rund 3500 Euro

Zwischen 12.15 und 12.45 Uhr wurde zudem ein geparkter weißer VW an der vorderen Stoßstangen beschädigt, er stand zu der Zeit am Schäfflesmarkt in Nördlingen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Außerdem wurde bereits am Dienstag in der Nonnengasse in Nördlingen zwischen 10 und 10.30 Uhr ein silberner Toyota angefahren. Dabei entstand am hinteren linken Kotflügel ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher vermutlich ein Baustellenfahrzeug fuhr.

In Oettingen wurde zwischen Dienstag, 18.30 Uhr und Mittwoch, 9.20 Uhr in der Schlossstraße ein geparkter schwarzer Renault unterhalb des linken Außenspiegels beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hinterließ eine Delle, es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 3500 Euro. (AZ)

