Nördlingen/Paris

12:00 Uhr

Rieser Fotografin präsentiert Werke im Rahmen der Pariser Fashion Week

Plus Nur zehn Künstlerinnen und Künstler werden aus 400 Bewerbungen für die Ausstellung ausgesucht. Katja Mangold aus Nördlingen ist eine von ihnen.

Von Verena Wengert

Als Model oder gar Designer auf der Pariser Fashion-Show Mode präsentieren zu dürfen, gilt in der Regel als großer Meilenstein, als Turbo für so manche Karriere. Auch wenn sie ebenfalls im Mittelpunkt des Spektakels stehen, so wird in diesem Zusammenhang zumindest unter Laien wenig über Fotografinnen und Fotografen gesprochen. Dabei kommt ihnen eine ebenso große Rolle zu. Eine Nördlinger Fotografin hatte nun während der Pariser Fashion Week 2024 die sehr exklusive Möglichkeit, ihre Werke zu zeigen. Katja Mangold war eine von zehn aus rund 400 Bewerberinnen und Bewerbern, die eingeladen wurden, um somit ihre Werke bekannter zu machen.

Im Rahmen der Fashion Week wird eben nicht nur Mode präsentiert, sondern auch Kunst. Im sogenannten "Maison de l’Amerique Latine" zeigte Mangold ausgewählte Werke, darunter Fotografien der weiblichen Brust aus dem Projekt "Rieser Hügel". Inzwischen ist gut ein Monat seit dieser großen Chance vergangen. Die Rieserin konnte all die Anspannung und die Aufregung verdauen, hatte Möglichkeit, über das Erlebte nachzudenken. "Das war echt krass emotional", beschreibt die 26-jährige Nördlingerin, die im Fremdinger Ortsteil Hausen aufgewachsen ist, ihre Reise in die Hauptstadt Frankreichs.

