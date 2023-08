Nördlingen

Poetry-Slam in Nördlingen: "Unternehmensberater" für die Kirche gewinnt

Sie waren beim Poetry-Slam in Nördlingen dabei (hinten von links): Michi Gabler (Musik), Selina Mutzbauer, Laura Selina Liegel, Kevin Bauer, Leonie Weindl, Ernte Hack, Wehwalt Koslovsky; Vorne: Zeichnerin Steffi Philipp, Marvin Suckut (Finalist), Julius Althoetmar (Sieger), Andrea Scherer (Finalistin), Moderator Jens Hoffmann.

Plus Im Ochsenzwinger findet die fünfte Auflage des Dichterwettstreits in Nördlingen statt. Den meisten Beifall des Publikums bekommt ein Münchner.

Von Anton Kutscherauer

Man kann durchaus behaupten, dass sich der Poetry-Slam in Nördlingen etabliert hat. Schließlich war es bereits die fünfte Auflage dieses Literaturformats, das im ausverkauften Ochsenzwinger am Freitagabend über die Bühne ging. Nach der musikalischen Einstimmung von Gitarrist Michi Gabler stellte Moderator Jens Hoffmann die wenigen Regeln bei diesem „Dichter-Wettstreit“ vor: Die Kandidaten tragen in sieben Minuten selbst verfasste Texte ohne jegliche Hilfsmittel vor. Der Sieger wird vom Publikum gekürt, Dauer und Intensität des Beifalls entscheiden.

Als „Opferlamm“ - in der Szene eine Art Aufwärmer - gab mit Wehwalt Koslovsky einer der renommiertesten deutschen Slammer Kostproben seines Könnens – außer Konkurrenz. Anschließend traten die acht Teilnehmer in zwei Vierergruppen gegeneinander an, wobei sich der jeweilige Sieger für das Finale qualifizieren konnte. Ebenfalls bei der Schlussrunde durfte der „Lucky Loser“, der beste Gruppenzweite, mitmachen.

