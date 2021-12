Das kulturelle Jahr 2021 im Ries: Lichtblicke und Leidenschaft

Plus Auch wenn viele Veranstaltungen verschoben oder gar wieder abgesagt werden mussten, so bot das Jahr 2021 im Ries doch einige kulturelle Glanzpunkte.

Auch im zweiten Jahr der Pandemie litt das kulturelle Leben im Ries ganz erheblich. So waren unter den gegebenen Vorschriften und Einschränkungen in der ersten Jahreshälfte praktisch keine Veranstaltungen möglich. Und auch als im Sommer wieder erste Projekte anliefen, die zum Teil mehrfach verschoben worden waren, musste allenthalben ein mitunter eklatanter Besucherschwund beklagt werden.