Nördlingen

Porsche, Jaguar, Alfa Romeo: Eine Rallye durch das Ries

Plus Die Rudolf-Diesel-Rallye Historic führte am Samstag durch das Ries. Wer sich für Spoiler und röhrende Auspuffe begeistern kann, war dabei genau richtig.

Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern an die Traumautos ihrer Jugend, an die Renault Alpines, die Lancias, die BMWs oder Ur-Quattros, die Mini Coopers. Die Hochzeit des Rallye-Sports, als die Rallye Monte Carlo einer der Höhepunkte im Sport-Fernseh-Kalender war, ließen der Augsburger Automobil-Sport-Club mit seinem 1. Vorsitzenden Robert Harnisch und der Nördlinger RAMC mit Rallye-Leiter Klaus Leinfelder am vergangenen Wochenende wieder aufleben.

Benzindunst, röhrende Auspuffanlagen, Spoiler und Aufkleber wie in den 60er-/70er-Jahren des letzten Jahrhunderts, genauer gesagt, 47 Oldtimer der Baujahre 1959 bis 2000 gab es zu sehen. Mit dem kleinen Unterschied, dass nicht auf Teufel komm raus so schnell wie möglich durchs Ries und die verschiedenen Wertungsprüfungen geheizt wurde, sondern vergleichsweise eher gemächlich im Rahmen einer Gleichmäßigkeitsrallye. Was nicht heißen soll, dass die Ansprüche an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich weniger waren: Es wurde um Bruchteile von Sekunden gekämpft, ein Teilnehmer meinte sogar, es gehe um Hundertstel.

