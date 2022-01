Ehepaar zahlt mit Spielgeld im Selbstbedienungsladen

Plus Einem Ehepaar aus dem Landkreis wird Geldfälschung und Diebstahl vorgeworfen. Falsche Geldscheine hatte das Duo beim Fasching bekommen.

Ein Mann und eine Frau aus dem Landkreis Donau-Ries waren bislang zwei völlig unbescholtene Bürger. Sie haben Kinder und Enkel, ihr Leben lang gearbeitet und nie eine Straftat begangen. Und doch sitzen sie an diesem Tag im Nördlinger Amtsgericht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Geldfälschung und Diebstahl.