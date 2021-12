Nördlingen

06:00 Uhr

Rieser Einzelhändler fürchten Verödung der Innenstadt durch Corona

Rund 16 Prozent der Einzelhändler in Ostwürttemberg (dazu zählt auch das Ries) sehen die Corona-Krise laut einer Studie als existenzbedrohend an.

Plus Wie ging es den Einzelhändlern im Lockdown? Nicht besonders gut, wie eine Studie zeigt. Doch in einem Punkt unterscheidet sich die Region vom Bundesdurchschnitt.

Von Viktor Turad

Drei Viertel der Einzelhändler im Ries und in Ostwürttemberg fürchten, dass als Folge der Pandemie in den nächsten fünf Jahren die Innenstädte veröden, weil Geschäfte in der Stadt schließen. Das hat eine Studie gezeigt. Welche Auswirkungen die Pandemie schon jetzt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen