Schwarzer Audi wird angefahren: Verursacher flüchtet

Ein Unbekannter beschädigt in Nördlingen ein Auto und fährt einfach weiter. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein schwarzer Audi ist am Montag, zwischen 11 und 14.50 Uhr, in Nördlingen angefahren worden. Das Auto stand auf dem Kundenparkplatz eines Spielwarengeschäftes in der Hofer Straße sowie auf dem Storchenparkplatz des Krankenhauses. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen die hintere Stoßstange des geparkten Wagens, so die Polizei. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden, sondern flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)