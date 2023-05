So sind die Pläne für die Sanierung der Nördlinger Wirtschaftsschule

Schulleiter Raimond Eberle drängt auf die Sanierung der Wirtschaftsschule, hat aber schon manche Idee gestrichen. Die Kosten sind nur eine erste Schätzung.

Schulleiter Raimond Eberle stapelt tief vor den Mitgliedern des Kreisausschusses: Man wolle nichts Besonderes, keinen Luxus. Doch der Leiter des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums macht auch klar: Die Wirtschaftsschule bestehe an diesem Standort seit 1978, die Sanierung sei schon verschoben worden – jetzt müsse man wirklich etwas tun. Er werde selbst auch immer wieder gefragt, wann es denn losgehe.

Der Bauausschuss macht sich an diesem Dienstagmorgen selbst ein Bild vom Zustand der Schule. Die Mitglieder schauen sich ein kleines Klassenzimmer an, Eberle schildert, das reiche nur für eine halbe Klasse. Hier geht es um das Hauptgebäude, in dem ein paar Zimmer angepasst werden sollen. Eberle spricht vor allem von Wänden, die herausgerissen und woanders eingezogen werden sollen. Doch Alois Schiegg ( CSU/AL-JB), gibt zu bedenken, dass man dann auch den Boden und die Decke machen müsse, so einfach sei das nicht. Joachim Aurnhammer, Fachbereichsleiter im Hochbauamt, meint: Die Wahrheit liege in der Mitte. Mit Wänden allein sei es nicht getan, aber beispielsweise müsse man an Heizungen oder Fenstern nichts machen.

Im Betonquader der Wirtschaftsschule muss viel saniert werden

Doch viel größer ist der Bedarf im nebenan liegenden Gebäude, zu dem man durch einen Verbindungstrakt kommt. Es ist der Quaderbetonbau, den man von der Kerschensteiner Straße aus sieht. Eberle berichtet unter anderem vom schlechten Zustand des Dachs, auch die Fenster schlössen im Winter nicht dicht. Der Schulleiter betont, dass sich Hausmeister und Techniker bemühten, das Gebäude in Schuss zu halten. Im Gespräch mit dem Landratsamt hat Eberle bereits im Vorfeld von einigen Dingen Abstand genommen, etwa die Kellerräume im Hauptgebäude herzurichten. Eine Idee sei auch, den Verbindungstrakt zu verbreitern, um so mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen, doch für das pädagogische Konzept sei das nicht nötig.

Landrat Stefan Rößle sagt: "Es ist wichtig, das vor Ort gesehen zu haben." Gerade von außen werde deutlich, dass Sanierungsbedarf vorhanden sei. Aurnhammer schildert, dass die Toilettenanlagen erst vor einigen Jahren saniert wurden, da müsse man nichts machen. Im Hauptgebäude wolle man die Räume verändern, damit sie dem pädagogischen Konzept der Schule entsprechen. Hier werde man wohl keine Förderung bekommen.

Auch am Verbindungsbau gibt es Sanierungsbedarf. Zusätzlich könnte dieser noch verbreitert werden, dann müsse auch an den Fundamenten und dem Dach gearbeitet werden.

Eingangsbereich der Wirtschaftsschule soll attraktiv aussehen

Im Quader möchte man den Flurbereich verkleinern, um die vorhandene Fläche besser auszunutzen. Die Fassade muss laut Aurnhammer komplett erneuert werden, es brauche auch eine neue Dämmung. Aktuell werden die gesamten Kosten mit 8,15 Millionen Euro beziffert, wobei Rößle betont, dass es sich dabei nicht um eine Kostenschätzung oder Berechnung handele, sondern erst mal Erfahrungswerte angesetzt wurden. 6,7 Millionen macht davon der Hauptteil aus, 710.000 Euro der Umbau im Hauptgebäude und 740.000 Euro der Verbindungsbau. Letztlich sind das vier Millionen Euro mehr, die für die Umsetzung der Maßnahme bisher im Haushalt angesetzt wurden, diese würden die Haushaltsjahre 2025 und 2026 künftig belasten. Allerdings könnten künftige Baukosten noch Preissteigerungen bedeuten.

War die Kreisverwaltung davon ausgegangen, die Kosten beim Verbindungsbau ein klein wenig senken zu können, sieht das die überwiegende Mehrheit der Rätinnen und Räte anders. Denn letztlich würde die dortige Erweiterung (auf Grundlage der bisherigen Zahlen) nur eine Einsparung von etwa 200.000 Euro bedeuten, wie Aurnhammer auf Nachfrage von Rita Ortler (SPD) schildert. Unter anderem Jörg Schwarzer (CSU/AL-JB) sieht in diesem Bereich eine Aufwertung des Eingangsbereichs. Er plädiert auch dafür, möglicherweise einen Aufzug in diesem Bereich einzubauen. Zwar komme man laut Aurnhammer über den anderen Gebäudeteil barrierefrei hinein, doch es sei ein Umweg. Die Barrierefreiheit bekräftigen etwa auch Schwarzers Fraktionskollege Gottfried Hänsel, Erwin Seiler (PWG/ÖDP/FDP-Fraktion) und Ursula Kneißl-Eder (Grüne/Frauen/Linke).

Schule an der Kerschensteiner Straße könnte ab 2025 saniert werden

Alois Schiegg plädiert dafür, den Ausbau im Hauptgebäude zu verschieben. Michael Bosse (Freie Wähler) findet, dass man bei einem Neubau über ganz andere Summen rede, energetisch sei die Sanierung notwendig. Ulrich Singer (AfD) wünscht sich, den Bereich im Hauptgebäude erhalten zu können, eine Lösung könne er aber auch nicht vorschlagen.

Baubeginn könnte im Frühjahr 2025 sein, die Maßnahme im Hauptgebäude könnte schon einige Monate früher beginnen, so Aurnhammer. Für vier Klassen brauche es aber Container, der Rest der Schülerinnen und Schüler könne in der Schule untergebracht werden. Mit einer Gegenstimme beschließt der Ausschuss die weitere Planung, ein barrierefreier Eingangsbereich am Verbindungsbau soll geprüft werden.