Südwestdeutsches Kammerorchester zum Abschluss von "Klassik im Ries"

Mozart stand beim letzten Konzert der Saison auf dem Programm. Doch selbstverständlich spielte das Ensemble auch ein Stück von Antonio Rosetti.

21 Musikerinnen und Musiker haben das Rieser Publikum beim letzten "Klassik im Ries"-Konzert der Saison 2022/23 begeistert. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim startete laut einer Pressemitteilung mit der Sinfonie Nr. 16 in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart in den Abend. Chefdirigent des Ensembles Douglas Bostock führte souverän und unaufgeregt durch das heiter-fröhliche Stück, bei dessen Allegro die Triolen der Violinen förmlich durch den Nördlinger Geno-Saal flogen. Beim Andante konnten Violoncello und Kontrabass glänzen, deren Läufe von den Violinen wiederholt wurden. Mit seinen schnellen und langsamen Passagen unterhielt die Sinfonie auf beste Art und Weise.

Es folgte – wie nun immer bei "Klassik im Ries" – ein Stück aus der Feder von Antonio Rosetti, der vor rund 250 Jahren als Hofkapellmeister am Fürstlichen Hof in Wallerstein gewirkt hat. Das Konzert für Horn und Orchester in Es-Dur wäre beinahe Mozart zugeordnet worden. Wohl, weil aus der Klassik kaum andere Hornkonzerte als die von Mozart bekannt waren. Das Manuskript wurde ohne Verfasserangabe im Kloster Melk in Österreich gefunden, doch mittlerweile steht fest, dass das Werk ohne Zweifel aus Rosettis Feder stammt.

Mehrfach ausgezeichneter Hornist spielt Antonio Rosetti

Er komponierte gerne und viel für Horn. Die Wallersteiner Hofkapelle war zu Rosettis Zeit für ihre ausgezeichneten Hornisten bekannt. Mit Christoph Eß brachte an diesem Abend ein mehrfach ausgezeichneter Hornist der Gegenwart Rosettis Konzert zu Gehör. Der Solohornist der Bamberger Symphoniker sorgte mit seinem einfühlsamen und technisch hervorragenden Spiel für Gänsehautmomente. Während das Orchester bei der Romanze einen zarten Klangteppich legte, bestach Eß mit seiner reinen Darbietung. Das begeisterte Publikum bekam noch vor der Pause mit Mozarts wunderbar flottem Rondo in Es-Dur eine Zugabe, mit der der Hornist seine außergewöhnliche Liga noch einmal darlegen konnte.

Einen flotten Einstieg bot Luigi Boccherinis Ouvertüre in D-Dur. Jetzt zog italienisches Flair in den Konzertraum ein, und das Kammerorchester demonstrierte erneut seine große Spielfreude. Besondere Höhepunkte markierten hier die Soli der Streicher, Oboen und Hörner. Den sensationellen Schlusspunkt setzten die Musikerinnen und Musiker mit Joseph Haydns Sinfonie Nr. 52 in c-Moll. Künstlerischer Leiter Bostock dirigierte das Werk aus dem Jahr 1771 dynamisch und legte die gesamte Klangbreite des Orchesters offen. Dramatisches Forte wechselte sich ab mit sentimentalen leisen Abschnitten. Feinfühliges Legato folgte auf hartes Staccato – ein wahres Wechselbad der Gefühle. Und bei aller Gefälligkeit enden drei der vier Sinfoniesätze kompromisslos in Moll und werden nicht in ein optimistisches Dur aufgelöst.

Ein besonderer und hochkarätiger Musikgenuss, den das Rieser Publikum mit frenetischem lang anhaltendem Applaus feierte. (AZ)