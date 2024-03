Tourismus: Jetzt kommen die Schweizer ins Ries

Plus Mehr als 100.000 Übernachtungen werden im vergangenen Jahr in Nördlingen gezählt, der Wohnmobilstellplatz ist oft ausgebucht. 2024 gibt es neue Veranstaltungen.

Die Liebe der Briten zum Kontinent ist so wankelmütig wie die eines Teenagers – man denke nur an den Brexit. Umso erstaunter war man in Nördlingen zuletzt, als die Untertanen von König Charles zuhauf ins Ries strömten. Sage und schreibe 3315 Übernachtungen von Britinnen und Briten zählte man noch 2022, was Platz eins unter den Touristen aus dem Ausland bedeutete. Doch im vergangenen Jahr war es vorbei mit der britischen Vorliebe für Stadt, Stadtmauer und Daniel.

Nur noch von 735 Übernachtungen von Gästen von der Insel konnte Daniel Wizinger zuletzt im Stadtrat berichten. Er ist in der Stadtverwaltung zuständig für Tourismus und Veranstaltungen. Eine Begründung hatte Wizinger dafür nicht, genauso wenig wie er sich die britische Begeisterung im Jahr 2022 erklären konnte. Den Spitzenplatz unter den ausländischen Touristen nahmen im vergangenen Jahr die Schweizerinnen und Schweizer mit 4562 Übernachtungen ein, gefolgt von den Spanierinnen und Spaniern und Besucherinnen und Besuchern aus der Tschechischen Republik. Die allermeisten Gäste Nördlingens aber kamen auch 2023 aus Deutschland, 87.358 Übernachtungen weist die Statistik da auf. Womit das vergangene Jahr zwar ein gutes gewesen sei, so Wizinger, man aber das Rekordjahr 2019 immer noch nicht herankomme.