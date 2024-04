Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet

Der entstandene Sachschaden ist vierstellig. Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Unfall und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Ein Unbekannter hat ein Auto in Kleinerdlingen angefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Wagen in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, in der Straße Am Schmalenbach geparkt. Der Unfallverursacher stieß gegen den vorderen linken Kotflügel und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 1600 Euro. Anschließend flüchtete er. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)